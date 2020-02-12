Нефтеюганск, Югра, , 18:19 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы. Об этом сообщает Znak.com.

Подозревая в гостях из Китая носителей коронавируса, жители дома сообщили о соседях-иностранцах в территориальный отдел Роспотребнадзора и в полицию. Из дома вывезли в инфекционное отделение больницы Нижневартовска 15 граждан КНР, работающих в нефтесервисной организации «Свет Энергия».

В ОМВД России по Нефтеюганску сообщили изданию, что вынужденно помещённые сейчас на карантин граждане Китая являются высококвалифицированными специалистами и не имели проблем с законом на территории Югры.