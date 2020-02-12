Пенза, , 18:06 — REGNUM В турбину двигателя самолёта авиакомпании S7, летевшего из Москвы в Пензу, при выполнении посадки на высоте примерно 15−20 метров попала птица. По факту инцидента проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили ИА REGNUM в Приволжской транспортной прокуратуре.

В результате были механически повреждены лопатки турбины левого двигателя. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, на борту находилось 62 пассажира.

Отмечается, что птица была, предположительно, из семейства совиных.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время таких случаев по стране было много у самолётов разных авиакомпаний. В середине августа из-за попадания чаек экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» Жуковский — Симферополь. Тогда посадка прошла с полными баками горючего в кукурузном поле. Выбора у экипажа не было: самолёт стремительно терял высоту и времени на вырабатывание топлива просто не было. Благодаря мастерству пилотов удалось избежать людских жертв.

В ноябре в Тюмени из аэропорта «Рощино» взлетел лайнер SSJ-100, в 19:05 при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в «Рощино». В 20: 21 воздушное судно благополучно вернулось в тюменский аэропорт. В двигатель также попала птица.