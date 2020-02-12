Чебоксары, , 18:01 — REGNUM В Чувашии продолжают фиксировать новые случаи мошенничества. 11 февраля жертвой стала 54-летняя женщина, на которую аферисты оформили онлайн-кредит и лишившаяся 217 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Пострадавшая является жительницей Канаша. В ходе разбирательств выяснилось, что ей позвонили неизвестные и предупредили, что на её имя якобы оформили кредит на 250 тыс. рублей. В ходе общения испугавшаяся женщина сообщила реквизиты банковской карты и смс-пароль, который мошенники попросили «для отмены займа».

«Заполучив цифры, аферисты на самом деле оформили на нее онлайн-кредит, отправили женщину в ближайшее отделение и убедили снять 217 тыс. рублей, чтобы перевести их на якобы «безопасный» счёт», — говорят в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, перед наступлением морского сезона стало больше сайтов-однодневок, предлагающий за предоплату забронировать гостиничные номера. Одной из жертв стала 35-летняя чебоксарка, которая при планировании летнего отдыха в Абхазии осталась без 22 тыс. рублей. Другой жертвой мошенников стал 54-летний чебоксарец, который «случайно дважды оплатил за проживание в номере в ялтинском санатории.

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