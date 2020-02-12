Пенза, , 18:39 — REGNUM Проверку по факту попадания в двигатель птицы во время приземления самолета авиакомпании S7 в аэропорту Пензы начала Приволжская транспортная прокуратура. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло вечером 11 февраля во время посадки самолета, следовавшего рейсом 1195 Домодедово — Пенза. Попадание птицы, предположительно, из семейства сов, произошло на высоте около 15−20 метров. Птица попала в левый двигатель.

Произошло механическое повреждение лопаток турбины двигателя. При этом экипаж произвёл посадку самолёта с 62 пассажирами на борту в штатном режиме. Пострадавших в результате авиапроисшествия нет.

По факту ЧП Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке в аэропорту Бордо во Франции самолёта, следовавшего рейсом из Риги в Малагу.

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