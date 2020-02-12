Волгоград, 12 февраля 2020, 18:00 — REGNUM Подозреваемых в вымогательстве и грабеже задержали оперативники уголовного розыска в Волгограде, сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Злоумышленники угрожали потерпевшим оружием, избивали их и забирали деньги и ценные вещи.
По версии оперативников, грабежами занимались пятеро жителей Волгограда и Калача-на-Дону в возрасте от 20 до 34 лет. В одном из случаев злоумышленники забрали у жителя Ворошиловского района дорогостоящую иномарку в счёт якобы имеющего у него денежного долга. У двоих жителей областного центра преступники требовали по 100 и 60 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, двух подозреваемых заключили под стражу, остальным избирается мера пресечения. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды и потерпевших от действий злоумышленников.