Волгоград, , 18:00 — REGNUM Подозреваемых в вымогательстве и грабеже задержали оперативники уголовного розыска в Волгограде, сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Злоумышленники угрожали потерпевшим оружием, избивали их и забирали деньги и ценные вещи.

По версии оперативников, грабежами занимались пятеро жителей Волгограда и Калача-на-Дону в возрасте от 20 до 34 лет. В одном из случаев злоумышленники забрали у жителя Ворошиловского района дорогостоящую иномарку в счёт якобы имеющего у него денежного долга. У двоих жителей областного центра преступники требовали по 100 и 60 тысяч рублей.

«Во время обысков у фигурантов полицейские изъяли незарегистрированный травматический пистолет и 25 патронов к нему, автомат АКСУ предназначенный для стрельбы свето-звуковыми патронами, холодное оружие, подложные автомобильные знаки, используемые во время совершения преступлений, а также черновую документацию», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело, двух подозреваемых заключили под стражу, остальным избирается мера пресечения. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды и потерпевших от действий злоумышленников.