Воронеж, , 17:55 — REGNUM 14-летняя девочка получила отравление угарным газом в квартире многоквартирного дома в Железнодорожном районе Воронежа 11 февраля. По данному факту начата проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Инцидент произошёл в доме на улице Артамонова. Девочку без сознания обнаружила её бабушка, она же вызвала скорую. Подростка доставили в больницу, в настоящее время её жизни ничего не угрожает.

Прокуратура намерена дать оценку действиям управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона при техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане отравление угарным газом получила семья из пяти человек, в том числе трое детей.