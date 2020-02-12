Белгород, , 17:53 — REGNUM Бывший сотрудник таможни осуждён за мошенничество, а местный житель за попытку дать ему взятку в Белгородской области, сообщили 12 февраля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. За незаконные 60 тысяч рублей мужчины заплатят сотни тысяч рублей штрафов.

Сотрудник Грайворонского таможенного поста Белгородской таможни в 2018 году рассматривал дело об административном правонарушении в отношении мужчины, которого задержали пограничники с товаром, перевозимом за вознаграждение. Таможенник предложил заказчику, жителю Краснояружского района, заплатить 60 тысяч рублей за то, что он не будет фигурировать в рассматриваемом деле. При этом госслужащий достоверно знал, что не может привлекать заказчика к ответственности.

Приговором суда бывшему таможеннику назначен штраф в 450 тысяч рублей с лишением на два года занимать государственные должности, а взяткодатель заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.