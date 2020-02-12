Москва, , 17:37 — REGNUM Информация о несработавшей рамке металлодетектора Чертановского суда Москвы не соответствует действительности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

В пресс-службе рассказали, что в ряде СМИ и Telegram-каналов размещены данные о якобы несработавшей рамке во время досмотра экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.

«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнули в суде.

По сведениям пресс-службы, рамки были исправны утром и в течение дня.

«В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда», — отметили в Мосгорсуде.

Как сообщало ИА REGNUM, подсудимый по делу о вымогательстве бывший глава УФСИН Виктор Свиридов сумел пронести в здание Чертановского суда наградной пистолет. Услышав обвинительный приговор, он выстрелил из оружия и погиб.