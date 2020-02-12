Воронеж, , 17:37 — REGNUM Рейсовый автобус попал в ДТП в Хохольском районе Воронежской области около 15:30 12 февраля, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла на автодороге «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны поселка Устье, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении рейсовому автобусу «Воронеж — Россошь», который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, автобус съехал в кювет.

В аварии пострадал водитель автомобиля «Лада-Веста» — он госпитализирован с травмами. В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники полиции. Ведётся проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли три человека.