Москва, , 17:24 — REGNUM Мониторинг уровня радиации продолжает мобильная лаборатория ГУ МЧС в городе Москве. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба городского ведомства.

Передвижная лаборатория ФГУП «Радон» мониторит уровень радиации на улицах города. На данный момент превышений естественного фона радиации нигде не зафиксировано.

Уточняется, что оборудование мобильной химико-радиометрической лаборатории позволяет проводить высокоточный мониторинг уровня радиации в окружающей среде.

Ранее ИА REGNUM сообщало информацию о резком скачке радиации, который, якобы был зафиксирован в районе Москворечье-Сабурово. Речь шла о превышении естественного фона в 60 раз. В ГУ МЧС по Москве опровергают данные сведения, отмечая, что специалиста ведомства и ФГУП «Радон» проводят радиометрические исследования дважды в день.

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