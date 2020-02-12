Москва, , 17:15 — REGNUM В Москве возобновил работу Чертановский районный суд. Об этом передаёт 12 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Ранее доступ в здание был закрыт из-за следственных действий.

Возле зала заседаний, где случилось происшествие, находятся сотрудники полиции, приставы и следователи. Кабинет огорожен, к нему не пускают.

«Без комментариев», — заявил журналистам один из приставов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве экс-глава УФСИН погиб в результате выстрела в здании суда.