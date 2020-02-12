Пенза, , 17:14 — REGNUM Представитель одной из торговых организаций обратился в полицию с заявлением о краже 712 пачек сигарет. Они были украдены из оставленной без присмотра тележки на территории рынка на улице Аустрина, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Пензенской области.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что к совершению преступления причастен 34-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина сознался в краже на 45 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Ижевске правоохранителям поступило сообщение, что в одном из продуктовых магазинов молодой человек набрал полную тележку упаковок сыра и пытался выйти, не заплатив. После просьбы сотрудников магазин оплатить товар он достал нож и стал угрожать, а затем скрылся. Полицейским были переданы приметы подозреваемого и указано направление его побега. Он был задержан в лесопосадке, оружие изъято.

В МВД отметили, что сумма ущерба составила 4,7 тыс. рублей, подозреваемого поместили в СИЗО. За указанное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.