Москва, , 16:42 — REGNUM После ЧП в здании Чертановского суда Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, в эти минуты доступ в здание суда закрыт из-за следственных действий.

12 февраля подсудимый по делу о вымогательстве экс-глава УФСИН Виктор Свиридов умер после выстрела из пистолета, который пронёс на заседание.