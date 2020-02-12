Махачкала, , 16:51 — REGNUM Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа в Тарумовском районе Дагестана. Еще двое участников аварии госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло на участке автодороги Астрахань — Махачкала. Водитель «ВАЗ-21 124» — 57-летний житель Кизлярского района Дагестана — не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в стоящий на обочине КамАЗ с прицепом.

Двое пассажиров легковушки, 44 и 58 лет, скончались на месте происшествия. Водитель «ВАЗ-21 124» и его 30-летний пассажир с различными травмами помещены в медучреждение. По факту аварии собран материал для принятия процессуального решения.

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