Исламабад, , 16:58 — REGNUM Учебно-боевой самолёт ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полёта в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом 12 февраля сообщает телеканал Geo TV, ссылаясь на заявление пресс-секретаря ВВС страны.

ЧП произошло возле города Мардан, в ходе тренировочного полёта, который выполнял пилот на учебно-боевом самолёте, принадлежащем ВВС Пакистана. Пилот успел катапультироваться до крушения.

В результате инцидента никто не пострадал. Штаб-квартира ВВС намерена провести расследование для установления причин и обстоятельств, приведших к авиакатастрофе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении учебно-боевого истребителя ВВС Пакистана. В результате авиакатастрофы погибли два пилота.

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