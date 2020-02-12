Иваново, , 16:24 — REGNUM Девять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Фурмановском районе Ивановской области утром 12 февраля.

По информации Ivanovonews, семь человек получили травмы головы и ушибы грудной клетки и госпитализированы в местную ЦРБ. Ещё двух пострадавших, с травмами головы и переломами, доставили в Иваново.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 12 февраля, а 63-м километре автодороги «Р-600 Кострома-Иваново». Микроавтобус, следовавший из Иванова в Плёс, вылетел с дороги и перевернулся в кювет.

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