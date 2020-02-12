Москва, , 16:23 — REGNUM Доступ в Чертановский суд Москвы закрыт после ЧП на заседании, передаёт 12 февраля корреспондент ИА REGNUM.

В эти минуты сотрудники Федеральной службы судебных приставов не пускают журналистов и участников заседаний внутрь здания.

«Внутри проводятся следственные действия», — заявил один из приставов корреспонденту ИА REGNUM.

Возле здания дежурят журналисты, а также собрались посетители суда, пришедшие для участия в заседаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля подсудимый по делу о вымогательстве экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов погиб после выстрела в здании суда.