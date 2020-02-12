Омск, , 16:05 — REGNUM В Омске завершается процесс над обвиняемыми в организации преступной группы, а также хищении и легализации более 1 млрд рублей. Прокуратура запросила для руководителя группы, предпринимателя Станислава Мацелевича 9,6 лет лишения свободы, сообщает портал «СуперОмск».

По версии следствия, подсудимые в 2013—2016 годах вывели средства из «Страховой инвестиционной компании», фактическим собственником которого являлся предприниматель. Для этого они использовали разные незаконные схемы.

«Списывали деньги с расчётных счетов страховой компании под видом займов сторонним организациям, выплачивали несуществующие дивиденды, платили агентское вознаграждение по фиктивным договорам, покупали ценные бумаги и недвижимость, передавали вексели третьим лицам», — цитирует портал сообщение прокуратуры.

После этого деньги «отмывались» путём перевода их на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок. Действия группы прокуратура квалифицировала как растрату в особо крупном размере и легализацию незаконно добытых средств. Всего по делу проходит четыре участника.

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