Самара, , 16:06 — REGNUM На одном из предприятий в Самаре был травмировал ковшом экскаватора рабочий (механик). Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в понедельник, 10 февраля. Отмечается, что механик организации скончался на месте происшествия.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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