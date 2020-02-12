Самара, 12 февраля 2020, 16:06 — REGNUM На одном из предприятий в Самаре был травмировал ковшом экскаватора рабочий (механик). Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в понедельник, 10 февраля. Отмечается, что механик организации скончался на месте происшествия.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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