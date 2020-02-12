Уфа, , 15:51 — REGNUM Рабочий погиб на территории строящегося завода в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 4 февраля в селе Булгаково на территории строящегося предприятия по производству алкогольной продукции. 39-летний строитель упал с высоты более пяти метров в технический проем.

Отмечается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники республиканской Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчину придавило автомобилем Mercedes на Сахалине