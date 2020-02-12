Новочеркасск, Ростовская область, , 14:51 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области загорелся автобус, следовавший по городскому маршруту №2. Пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 12 февраля.

Инцидент произошёл в 13:20 мск в районе спуска Герцена. По уточнённым данным, произошло задымление под капотом транспорта.

«В транспорте в этот момент находились около 15 пассажиров. Никто из них не пострадал», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что похожий случай произошёл днём 11 февраля в Якутске, где загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №14. В результате ЧП никто не пострадал.