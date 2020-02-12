Москва, , 14:43 — REGNUM Бывший начальник УФСИН Виктор Свиридов достал пистолет в Чертановском суде Москвы и выстрелил. Об этом сообщил Telegram-каналу LIFE SHOT сослуживец погибшего Анатолий Субботин.

«Он достал пистолет, который неизвестно как пронёс, и выстрелил», — сказал Анатолий Субботин.

По его словам, трагедия произошла сразу после оглашения приговора.

Субботин отметил, что на предварительных слушаниях «всё шло к тому, что никаких доказательств [виновности Свиридова] нет».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальник УФСИН Виктор Свиридов погиб после выстрела из пистолета на заседании суда по делу о вымогательстве 10 млн рублей.