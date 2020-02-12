Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в связи с выбитыми окнами в квартире заместителя председателя территориального избиркома (ТИК) №11 Тамары Тихоновой. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии 12 февраля.

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко также сообщил, что у дома Тихоновой распространяли листовки с ее номером телефона под объявлениями о продаже наркотиков, и теперь правоохранители готовятся возбудить уголовное дело.

Однако глава ЦИК видит связь между этими событиями и бездействием, как она считает, правоохранительной системы Петербурга в целом. С этим аспектом Памфилова хорошо познакомилась в ходе избирательной кампании 2019 года — в качестве примера вспомнила инцидент в ИКМО «Озеро Долгое», где председателя муниципального избиркома развозили на полицейской машине вместо того, чтобы пресечь ее противоправную деятельность.

«В прошлом году, во время выборов и после, у нас сложилось стойкое убеждение о пассивности, это в лучшем случае, со стороны правоохранительных органов. Не было должного контроля и со стороны прокуратуры города Санкт-Петербурга, и у нас были серьезные претензии к действиям и реакции сотрудников МВД и так далее, и так далее. И к следственному комитету города. Если бы вовремя [нарушители] были наказаны, если бы вовремя были проведены оперативные действия, возбуждены административные или какие-то дела, я думаю, что таких безобразий бы сейчас не было», — цитирует Памфилову издание ЗАКС.Ру.

По мнению главы ЦИК, нынешние преступления и нарушения во время выборов — «это звенья одной цепи».

Сама Тамара Тихонова связывает инцидент с выбитыми окнами и листовками с тем, что ранее территориальный избирком снял с должностей шесть председателей участковых избирательных комиссий муниципалитета «Академическое» за нарушения на муниципальных выборах.