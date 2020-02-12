Москва, , 14:36 — REGNUM Доследственная проверка по факту смерти подсудимого в здании Чертановского районного суда инициирована СУ СК России по Москве, сообщили 12 февраля в пресс-службе ведомства.

По данным Следственного комитета, мужчина совершил самоубийство в здании суда. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Мосгорсуде подтвердили информацию о попытке самоубийства бывшего главы управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова после оглашения приговора.