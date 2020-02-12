Бордо, Франция, , 14:31 — REGNUM У самолёта авиакомпании airBaltic, который совершал рейс BT677 по маршруту Рига — Малага, во время полёта заглох один из двигателей. Об этом пишет в среду, 12 февраля, портал Diena.lv.

По данным журналистов, о нештатной ситуации капитан воздушного судна сообщил диспетчерам аэропорта. Действуя в соответствие со стандартной процедурой было запрошено и получено разрешение посадить самолет в одном из ближайших аэропортов. В результате самолёт с заглохшим двигателем совершил экстренную посадку в Бордо (Франция).

Отмечается, что во время инцидента никто из пассажиров не пострадал. Сотрудники компании airBaltic уже организовали специальный рейс, чтобы доставить пассажиров из Бордо в конечный пункт назначения Малагу.