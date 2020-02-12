Скопин, Рязанская область, , 14:29 — REGNUM Осуждённый на полтора года лишения свободы мужчина самовольно ушёл с территории колонии-поселения в городе Скопин Рязанской области. Беглеца задержали в Пронском районе, а руководству Управления УФСИН внесли представление, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина, получивший срок за незаконное приобретение наркотических средств, трудился на подсобном хозяйстве учреждения. Утром 10 февраля он покинул место отбывания наказания, воспользовавшись тем, что дежурная смена должным образом не проводила надзор за осуждёнными. 11 февраля беглеца задержали. Как показала прокурорская проверка, в колонии также должным образом не была организована воспитательная работа.

По факту побега начальнику регионального УФСИН России внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, которое находится на рассмотрении.