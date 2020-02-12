Щучье, Курганская область, , 14:26 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Щучье Владимира Тамахина, обвиняемого в мошенничестве и хищении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 годы глава города Щучье оформлял себе незаконные премии, тем самым причинив ущерб бюджету муниципалитета на 700 тыс. рублей.

Кроме того, в период с 2017 по 2018 годы он вместе с директором коммерческой фирмы на основании фиктивных договоров по вывозу грунта совершил хищение свыше одного миллиона бюджетных рублей.

Владимир Тамахин обвиняется по ч.3 ст.160 («Присвоение, хищение чужого имущества») и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

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