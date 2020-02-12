Москва, , 14:24 — REGNUM У погибшего в суде бывшего начальника ФСИН Виктора Свиридова была четвёртая стадия рака, сообщает Telegram-канал Mash.

В суде по делу о вымогательстве 10 млн рублей он до последнего настаивал на своей невиновности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Чертановском суде Москвы погиб от пули из пистолета бывший начальник УФСИН Виктор Свиридов.

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