Москва, , 14:12 — REGNUM Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов, который покончил с собой в Чертановском суде Москвы, до последнего настаивал на собственной невиновности. Об этом 12 февраля сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что ударом для него стал отказ судьи провести фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 млн рублей у замглавы ФСИН Александра Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал-Сити» в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля суд приговорил экс-начальника управления автотранспорта ФСИН к трём годам лишения свободы за вымогательство. Подсудимый, услышав приговор, нанёс себе смертельную травму.

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