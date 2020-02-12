Москва, , 14:26 — REGNUM В Подмосковье 68-летний пенсионер обгорел в бане и получил многочисленные ожоги, однако был спасен столичными медиками. Об этом сообщается на портале департамента здравоохранения Москвы.

«Недалеко от Москвы 68-летний мужчина решил затопить баню в субботний день и попариться. Будучи знатоком и любителем банных процедур, со знанием дела он регулировал температуру в парной и решил поддать пару — взял рядом стоящую банку и плеснул», — указано в сообщении департамента.

Однако место пара из каменки вырвалось пламя, которое попало на пенсионера. Пожара не возникло, но пострадавший получил обширный и тяжелый ожог. В последствии выяснилось, что в банке вместо воды был спирт.

Скорая помощь доставила его в местную больницу. Оттуда по причине тяжести поражения, мужчину транспортировали в ожоговый центр городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы в отделение ожоговой реанимации.

Ожоговые хирурги и реаниматологи установили диагноз: ожог пламенем первой, второй, третьей степени головы, туловища, конечностей 51% поверхности тела. Получение термического поражения сопровождалось развитием ожогового шока и ожоговой болезни. Однако благодаря усилиям медицинских работников, пенсионера удалось спасти.

«Гидрохирургическое иссечение ожоговых ран, ксенотрансплантация, использование синтетических биоэквивалентов кожи, лечение на флюидизирующем суппорте, гидротерапия, гемофильтрация, эндоскопические методы лечения и диагностики, механотерапия, энтеральное и парентеральное питание, переливание препаратов крови — это лишь небольшая часть комплексных лечебных мероприятий. Через некоторое время мужчина сможет вновь отправиться в любимую баню, приняв все меры по безопасности банных процедур», — отмечено в сообщении.

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