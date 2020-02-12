Москва, , 14:02 — REGNUM Правоохранители проверяют Чертановский суд Москвы, в котором совершил самоубийство экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов. Об этом сообщает 12 февраля Mash.

Силовиков интересует, каким образом подсудимый пронёс в зал судебных заседаний наградное оружие. На входе в суд установлены рамки металлодетектора, входящих подвергают проверке.

Известно, что Свиридов просил своих родственников не приходить на оглашение приговора. Он страдал онкологическим заболеванием и мог не дожить до освобождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля суд приговорил экс-начальника управления автотранспорта ФСИН к трём годам лишения свободы за вымогательство. Подсудимый, услышав приговор, нанёс себе смертельную травму.

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