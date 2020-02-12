Уфа, , 14:01 — REGNUM Подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма задержали в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о том, что в подвале многоэтажного дома по улице Интернационалистов в Стерлитамаке был обнаружен опасный предмет, поступило полицейским 28 января.

По тревоге была поднята следственно-оперативная группа сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого были оповещены другие оперативные службы.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что звонил 54-летний житель этого же дома, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в подвале дома не было найдено ничего опасного. Мужчина был задержан стражами порядка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

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