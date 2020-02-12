Москва, , 13:55 — REGNUM Информацию о гибели бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова подтвердили в Чертановском суде Москвы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Происшествие случилось во время оглашения приговора после того, как судья огласил назначенное наказание — три года заключения в колонии строгого режима.

Свиридова признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета РФ. Устанавливаются обстоятельство, по которым у подсудимого во время заседания суда оказалось оружие.

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