Курган, , 13:45 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет директор коммерческой организации, который обвиняется в хищении миллионов бюджетных рублей на строительстве дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, в 2017 году директор коммерческой фирмы, получившей госконтракт на строительство дороги в Щучанском районе, с целью получения прибыли дал указание подчинённым использовать меньше щебня в основании дорожного полотна, чем это предусмотрено нормативами. Таким образом было похищено более одного миллиона рублей. Аналогичным образом более одного миллиона рублей было похищено на ремонте одной из улиц города Щучье.

Помимо этого, будучи в сговоре с главой города Щучье, директор коммерческой фирмы в период 2017—2018 участвовал в составлении фиктивных договоров на перевозку грунта. При отсутствии работ, они были щедро оплачены из муниципальной казны. Соучастниками было похищено, по версии следствия, более миллиона рублей.

Директор коммерческой фирмы обвиняется по трём преступлениям по ч.4 ст.159 УК РФ («Хищение денежных средств в особо крупном размере). Дело направлено в суд.