Москва, , 13:41 — REGNUM Покончивший с собой экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов был приговорён к трём годам лишения свободы за вымогательство. Об этом 12 февраля сообщает телеграм-канал Mash.

Суд признал бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН виновным в вымогательстве 10 млн рублей. Подсудимый страдал раковым заболеванием в четвёртой стадии, о смягчении приговора просили и адвокаты, и сторона потерпевших.

Однако суд не смягчил наказание. После оглашения приговора Свиридов совершил суицид. Он принёс с собой оружие в здание суда.

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