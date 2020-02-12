Омск, , 13:32 — REGNUM Превышение марганца характерно для реки Омь и имеет природное происхождение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Омской области, комментируя ранее появившуюся информацию о загрязнении.

«Омь берет свое начало от Васюганских болот. Вдоль р. Омь на территории Омской области отсутствуют промышленные предприятия, которые используют в своем производстве марганец и могут послужить источником значительного загрязнения речной воды», — отметили специалисты.

Тем не менее, ведомство направило письма в эксплуатирующие организации в сфере водоснабжения об усилении контроля качества воды.

Напомним, о загрязнении реки ранее сообщили местные СМИ. Согласно данным Об-Иртышского гидрометцентра, концентрация марганца в воде реки превышает превышает предельно допустимые нормативы в семь раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года омичи беспокоились из-за того, что Иртыш и Омь к этому времени ещё не покрылись льдом. Местные экологи связывали это с выбросами загрязняющих веществ. Однако власти постарались успокоить горожан, сообщив, что вода соответствует нормам.

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