Москва, , 13:08 — REGNUM В полицию Москвы обратилась жертва лжебанкира, сообщили 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По информации пресс-службы, 11 февраля женщина 1988 года рождения написала сообщение о совершённом в её отношении мошенничестве. Она рассказала, что позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Обманным путём злоумышленник получил доступ к банковскому счёту и совершил кражу валюты. Материальный ущерб в рублях составил 1,643 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело.