Тбилиси, , 13:09 — REGNUM В горах Грузии нашли тело пропавшего украинского лыжника, сообщило 12 февраля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По данным журналистов, группа из пяти граждан Украины каталась на горнолыжном курорте Тетнульди, когда сошла лавина. Позже стало известно об исчезновении одного из членов группы — Евгения Щекоткина.

Напомним, спасатели также оказали помощь четырём гражданам Чехии, которые находились в районе схода лавины.

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