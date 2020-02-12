Сыктывкар, , 13:05 — REGNUM Верховный суд Коми оставил без изменения меру пресечения бывшему министру МВД по Коми Виктору Половникову — он останется под стражей до 17 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Половников обвиняется в получении крупной взятки. По версии следствия, летом 2016 года совладелец компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников, находящийся на тот момент под стражей в связи с обвинением в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов, сообщил своему адвокату Маргарите Мартиросян, что готов передать взятку сотрудникам правоохранительных органов в размере 25 млн руб. Вознаграждение планировалось за то, чтобы ему изменили меру пресечения на более мягкую, а из обвинения исключили квалифицирующий признак — совершение преступлений организованной группой.

В июне 2017 года Мартиросян передала этот разговор знакомому Половникова, бывшему руководителю ФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву, который. Шабаев передал просьбу Половникову, тот ответил согласием. По данным следствия, несколько дней спустя Шабаев передал Половникову в Сыктывкаре 10 млн рублей, полученных от Ситникова через Мартиросян. Деньги адвокат переводила с расчетных счетов подконтрольных ей компаний на счета фирм, которые ей указал Шабаев. Позже он получил еще 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Половников был задержан по подозрению в получении взятки 16 января. На следующий день, 17 января суд вынес решение об аресте экс-главы МВД по Коми.