Улан-Удэ, , 12:55 — REGNUM В окрестностях столицы Бурятии Улан-Удэ участились случаи незаконной заготовки древесины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, только на территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта, в результате которых спилено 118 сосен.

«Предполагаем, что древесина в качестве «зелёных дров», то есть для отопительного сезона следующего года, была реализована по демпинговым ценам в частном секторе», — отметили сотрудники «Городского лесничества».

По мнению специалистов, лес рубит хорошо организованная преступная группировка чёрных лесорубов. Ущерб от их действий составил 2,6 млн рублей. В настоящее время по этим фактам ведётся следствие.

В районе, где орудовали лесорубы усилено патрулирование и видеонаблюдение. Кроме того, работники бюджетного учреждения просят горожан не покупать «зелёную» древесину, а также сообщать о незаконной рубке.

Читайте также: Уходя от погони, «чёрный лесоруб» в Бурятии врезался в дерево