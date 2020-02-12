Азов, Ростовская область, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области трое подростков впали в кому после приёма препарата с психоактивным действием. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.

«В ноябре 2019 года в одну из больниц области были доставлены трое несовершеннолетних, младшему из которых было всего 12 лет. Подростки свободно купили в аптеке 50 таблеток лекарства с психоактивным действием и для расслабления выпили их все», — уточнили в ведомстве.

Подростки были госпитализированы в реанимационное отделение в состоянии комы. Как следует из материалов дела, которое рассмотрел Арбитражный суд Ростовской области, инцидент произошёл в городе Азове. Аптека, отпустившая препарат, была оштрафована.

ИА REGNUM отмечает, что это не первое подобное нарушение фармацевтами аптечной сети. По решению суда организация ранее была оштрафована за свободную продажу «Лирики» и «Прегабалина». В настоящее время на рассмотрении в суде находится ещё иск о привлечении руководства аптеки к административной ответственности.