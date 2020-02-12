Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 12:22 — REGNUM В Краснодарском крае перед судом предстанет 31-летний житель Усть-Лабинского района, обвиняемый в жестоком убийстве супружеской пары и поджоге их дома, а также в нападении на сотрудника полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 12 февраля.

Трагедия произошла 24 февраля 2014 года в селе Суворовском. По версии следствия, обвиняемый прошёл во двор к супружеской паре — он предложил приобрести у него мясо, и хозяйка его впустила. Позже она ушла в дом, оставив супруга разговаривать с продавцом. Хозяин дома отказался приобретать мясо, в результате между мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку. В это время из дома вышла хозяйка с топором в руках. Обвиняемый выхватил у нее топор и начал наносить удары по голове сначала мужчине, потом его жене. Оба супруга скончались на месте преступления. Преступник же занёс тела в дом, снял с убитого ювелирные украшения, а затем поджёг домовладение и скрылся. Дело в течение долгого времени оставалось нераскрытым — установили подозреваемого в 2018 году, тогда же он был задержан.

Также обвиняемому в убийстве вменяется нападение на сотрудника полиции. В ноябре 2018 года он отбывал административное наказание за совершенное правонарушение в специальном приемнике отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. В момент, когда в камеру вошёл для проверки инспектор группы режима отдела полиции, он ударил его по голове, и попытался покинуть камеру.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Уголовное дело в отношении него передано для рассмотрения в суд.