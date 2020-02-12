Уфа, , 12:30 — REGNUM Личность умершего мужчины, в кармане которого была найдена фотография женщины, установлена в Уфе. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба городского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, фотографию женщины увидела супруга брата погибшего мужчины. Она опознала в ней свою свекровь и сообщила своему мужу об этом. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что погибший приходится ему братом.

По словам мужчины, они с братом не виделись более двадцати лет, поскольку он вел замкнутый образ жизни и не имел детей и супруги. А на фотографии изображена их мать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в декабре 2019 года в лесном массиве Уфы был обнаружен труп мужчины, в кармане верхней одежды которого была найдена фотография женщины.

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