Ачинск, Красноярский край, , 12:18 — REGNUM В Назаровском районе Красноярского края проводится проверка по факту причинения тяжёлой травмы младенцу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

11 февраля следователям поступила информация о том, что в больнице города Ачинска находится ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной при неуточнённых обстоятельствах.

По предварительным данным, вечером 9 февраля многодетная мать, проживающая в одном из посёлков края, дома проводила ребёнку гигиенические процедуры. Трёхмесячный малыш выскользнул у неё из рук и упал на пол.

Мальчик ударился головой. На следующий день ему стало хуже. Ребёнка доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас младенец находится в реанимации в тяжёлом состоянии. По данным полиции, семья на учёте как неблагополучная не состоит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области погиб младенец, спавший с родителями.