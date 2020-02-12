Горно-Алтайск, , 12:11 — REGNUM За неделю с 3 по 9 февраля в Республике Алтай зарегистрировано более 1,9 тыс. заболевших ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, эпидемический порог превышен на 51,7%.

«В целом по республике госпитализированы с признаками ОРВИ более 40 человек, большинство заболевших — дети. На 10 февраля лабораторно подтверждено 27 случаев гриппа В», — добавили в ведомстве.

По словам специалистов, наиболее тяжело болезнь протекает в основном у непривитых против гриппа граждан. Тогда как граждане, прошедшие вакцинацию, даже после контакта с заболевшим часто не заболевают. Напомним, в регионе были привиты более половины населения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отсутствия на занятиях более 20% учеников по причине заболевания ОРВИ приостановлены занятия в 13 школах по всей республике.

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