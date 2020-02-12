Ангарск, Иркутская область, , 12:08 — REGNUM В Ангарске полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы застрелить агрессивную собаку, которая набросилась на своих владельцев. Подробности инцидента сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По словам правоохранителей, звонок поступил в дежурную часть 12 февраля 2010 года около 4:00 местного времени. Встревоженная женщина сообщила, что крупная собака породы алабай, которую она держит в своей квартире, внезапно стала вести себя агрессивно и набрасывается на нее и членов ее семьи.

К моменту прибытия полиции хозяйка и её ребёнок сумели разблокировать замок входной двери и запереться в одной из комнат. Обезвредить животное удалось в тот момент, когда алабай кинулся на пенсионерку — хозяйку собаки, оставшуюся в другой комнате.