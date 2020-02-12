Барнаул, 12 февраля 2020, 11:59 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района Барнаула помогает пенсионерке, выпавшей из пассажирского автобуса, добиться возмещения морального вреда. Подробности разбирательства сообщает сегодня, 12 февраля, помощник прокурора Татьяна Фарафонова.
По её словам, инцидент произошёл ещё августе 2019 года: водитель пассажирского автобуса «ЛИАЗ» начал движение, не убедившись в полном закрытии дверей автобуса. В результате произошло зажатие дверями левой руки пассажира и последующее падение женщины на проезжую часть.
Моральный вред оценен в 100 тыс. рублей, исковое заявление находится в производстве Октябрьского районного суда Барнаула.