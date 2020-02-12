Амстердам, , 11:51 — REGNUM Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.

Утром в одном из почтовых отделений уже прогремел взрыв. Предположительно, взрывное устройство находилось в одной из посылок. Взрыв случился на складе, пострадавших не было. При втором взрыве, по предварительным данным, также никто не пострадал.

Почтовое отделение оцеплено силовиками, на месте работают специалисты.

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