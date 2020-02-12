Самара, , 11:43 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в грабежах и разбойных нападениях, задержали в Самаре. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии стражей порядка, подозреваемый мужчина 1989 года рождения в подъезде дома отнял у женщины золотые украшения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа.

Отмечается, что подозреваемый освободился из колонии в конце 2019 года, где отбывал срок за кражу, грабеж и разбой.

Сотрудники полиции просят граждан, которые пострадали от действий задержанного обратиться в ближайшее отделение полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменские проститутки стали жертвами преступных клиентов