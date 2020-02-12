Дамаск, 12 февраля 2020, 11:44 — REGNUM Обстрелы боевиков стали причиной гибели более 150 мирных сирийцев в январе. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев, распространённом 12 февраля.
Уточняется, что в провинции Идлиб действуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и союзных ей группировок. Сирийские войска вынуждены отвечать на провокации террористов.
Активизация названной группировки и подконтрольных ей боевиков фактически сорвала усилия России и Сирии по снижению напряженности в Идлибе. Также боевики блокируют выход мирных жителей через гуманитарные коридоры, блокируя дороги, указано в документе.
Отступающие боевики оставляют технику, боеприпасы и вооружение западного производства, что говорит о постоянном получении поддержки из-за рубежа.
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